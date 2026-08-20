Darmkanker: deze signalen mag je niet negeren

Darmkanker geeft niet altijd direct klachten. Juist daarom is het belangrijk om veranderingen in je ontlasting, aanhoudende buikklachten of onverklaarbare vermoeidheid serieus te nemen. De meeste klachten hebben gelukkig een andere oorzaak, maar bij twijfel is een bezoek aan de huisarts verstandig.

Bloed of slijm bij de ontlasting

Zie je bloed bij de ontlasting? Maak dan een afspraak met de huisarts. Het bloed kan helderrood zijn, maar een zeer donkere of bijna zwarte ontlasting kan ook wijzen op bloedverlies hoger in het maag-darmkanaal.

Bloedverlies betekent niet automatisch darmkanker . Aambeien, een kloofje of een goedaardige poliep kunnen eveneens de oorzaak zijn. Toch is het belangrijk om het niet zelf te verklaren of af te wachten.

Een blijvend ander ontlastingspatroon

Let op als je ontlasting gedurende langere tijd anders is dan je gewend bent. Bijvoorbeeld:

Veel vaker of juist minder vaak naar het toilet moeten.

Aanhoudende diarree of verstopping.

Afwisselend diarree en verstopping.

Dunnere of juist opvallend dikkere ontlasting.

Het gevoel dat de darm na het poepen niet leeg is.

Loze aandrang: wel het gevoel dat je moet poepen, maar er komt niets.

Een paar dagen buik- of darmproblemen komt vaak voor. Maar blijven veranderingen aanhouden, dan is het verstandig om dit met de huisarts te bespreken.

Buikpijn, krampen en minder eetlust

Terugkerende buikpijn, krampen of een opgeblazen gevoel kunnen veel oorzaken hebben, van voeding tot prikkelbare darm. Maar in combinatie met andere signalen verdienen deze klachten extra aandacht.

Ook minder trek in eten of sneller een vol gevoel kan een reden zijn om niet te lang te wachten met een afspraak. Zeker wanneer klachten niet wegtrekken of steeds erger worden.

Onverklaarbaar afvallen

Val je af zonder dat je anders bent gaan eten, meer beweegt of bewust probeert gewicht te verliezen? Dan is het verstandig dit te laten onderzoeken. Onbedoeld gewichtsverlies is geen typisch darmkankersymptoom op zichzelf, maar het kan wel een belangrijk alarmsignaal zijn wanneer het samengaat met veranderingen in de ontlasting, bloedverlies of buikklachten.

Aanhoudend moe of duizelig

Een tumor in de darm kan soms langzaam bloed verliezen. Daardoor kan bloedarmoede ontstaan, met klachten zoals voortdurende vermoeidheid, duizeligheid, bleekheid of minder conditie.

Wie wekenlang opvallend moe blijft zonder duidelijke verklaring, doet er goed aan dit met de huisarts te bespreken. Een bloedonderzoek kan onder meer uitwijzen of sprake is van bloedarmoede.

Niet wachten op de ontlastingstest

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is bedoeld voor mensen zonder klachten. Heb je bloed of slijm bij de ontlasting, een blijvende verandering van je stoelgang, buikpijn, loze aandrang, onverklaarbaar gewichtsverlies of constante vermoeidheid? Stuur dan niet eerst een ontlastingstest op, maar neem rechtstreeks contact op met de huisarts.