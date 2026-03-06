Inspectie Gezondheidszorg onderzoekt werkcultuur ic Erasmus MC

DEN HAAG (ANP) - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de werkcultuur op de intensivecareafdeling van het Erasmus MC in Rotterdam. Dat bevestigt de inspectie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur over een vertrouwenscrisis op deze afdeling van het ziekenhuis.

Het Erasmus MC zegt zich niet te herkennen in het beeld dat geschetst wordt en noemt de beweringen "onterechte veronderstellingen, waarbij een eenzijdig en onjuist beeld wordt gecreëerd".

"Wij vinden het ook zeer ernstig dat de suggestie wordt gewekt dat de patiëntveiligheid op onze Intensive Care (IC) in het geding is geweest. Dat is absoluut onjuist en geeft onnodig vragen en zorgen bij patiënten en hun omgeving. De kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn op orde", schrijft het ziekenhuis in een verklaring op de website.

Vertrouwenscrisis

De afdeling staat onder leiding van Diederik Gommers. De NOS en Nieuwsuur baseren zich, in samenwerking met de regionale zender Rijnmond, op honderden interne e-mails en documenten en gesprekken met tientallen medewerkers. Daaruit blijkt een vertrouwenscrisis tussen een deel van de medewerkers en de leiding van de afdeling. De zorgen hierover zouden jaren geleden al gedeeld zijn met de ombudsman van het ziekenhuis en de raad van bestuur.

Het ziekenhuis erkent signalen van medewerkers over de werkcultuur en stelt dat deze signalen serieus zijn genomen en dat er vorig jaar een teamontwikkelingsprogramma is gestart voor de medisch specialisten.

De inspectie kreeg drie meldingen over de werkcultuur. De inspectie laat weten dat het onderzoek naar de werkcultuur zich ook richt op de patiëntveiligheid. "Een goede werkcultuur is nodig voor goede patiëntveiligheid. Niet goed samenwerken is daar niet goed voor", zegt een woordvoerster.