Waarom je ChatGPT moet boycotten

Op sociale media gaat de oproep razendsnel rond: stop met ChatGPT. De protestgolf volgt op een opvallende keuze van OpenAI, dat besloot de handen ineen te slaan met de Amerikaanse overheid. Initiatiefnemers beweren dat inmiddels meer dan twee miljoen mensen gehoor geven aan de oproep, al plaatst Rutger Bregman, die de actie steunt en promoot, zelf een kanttekening bij dat getal.

De kern van de ophef: waar rivaal Anthropic vorige week pertinent weigerde mee te werken aan ongecontroleerde overheidstoegang, bang voor grootschalige spionage en autonome AI-wapens, zwichtte OpenAI wél. Dat terwijl het bedrijf eerder publiekelijk het tegendeel beloofde.

De scherpste pijlen zijn gericht op OpenAI-topman Sam Altman. Bregman, historicus en opiniemaker, trekt van leer via elk podium dat hij heeft. Organisatoren van de boycot zijn direct: "Hij brengt ons allemaal in gevaar door dodelijke AI, puur voor de winst van zijn bedrijf." Bregman zelf is optimistisch. "Ik denk dat de actie nu eigenlijk al een groot succes is. De komende weken worden echt ontzettend spannend. De vraag wordt echt welk bedrijf er beter uitkomt, OpenAI of Anthropic."

Talent als grootste troef

Wat OpenAI uiteindelijk de das om kan doen, is het weglopen van topspecialisten. "Want de mensen zijn het goud, zij kunnen de AI-modellen verbeteren en dat zijn er niet veel. Zij krijgen echt enorme bedragen betaald, maar ze willen vooral bij het coolste bedrijf werken en dat is OpenAI steeds minder", zegt Bregman.

Hoogleraar AI Frank van Harmelen van de VU Amsterdam ziet een structureel patroon. "Het is het slechtste jongetje van een slechte klas", zegt hij over OpenAI. Toch waarschuwt hij dat de gevolgen verder reiken dan Amerika. "Het gebrek aan regulering is voor Europeanen misschien nog wel gevaarlijker dan voor Amerikanen", stelt hij, onder meer omdat het model medisch advies baseert op Amerikaanse richtlijnen.

Bregman prijst Anthropic als tegenwicht, maar ook dat bedrijf is niet smetteloos: het levert met Claude diensten waarbij militaire doelwitten in Iran worden geïdentificeerd. Een foutloze keuze bestaat voorlopig nergens in de AI-wereld.