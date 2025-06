Is het een goed idee om elke dag een aspirine te slikken?

Lange tijd werd gedacht dat het, zeker voor ouderen, goed is om elke dag een aspirientje te nemen. Nieuw onderzoek toont echter aan dat het weinig nut heeft.

"Vroeger was de algemene regel: ben je veertig, neem dan elke dag een aspirientje. Je kon er alleen maar door winnen. Acetylsalicylzuur, bekend onder de merknaam Aspirine, werkt immers als plaatjesremmer”, legt cardioloog Pedro Brugada uit in De Telegraaf. "Die zorgt ervoor dat de bloedplaatjes, verantwoordelijk voor het klonteren van bloed, minder goed werken. Het risico dat de slagaders gaan verstoppen, verkleint.”

"Intussen weten we dat een dagelijkse inname geen nut heeft voor mensen onder de zestig jaar. Ook 60-plussers, die gezond zijn en geen klachten hebben, raden we aspirines niet meer aan. Omdat het geneesmiddel meer maagbloedingen kan veroorzaken dan dat het cardiovasculaire bescherming biedt, schrijven de meeste artsen het niet meer voor.”

Wanneer wel?

Er zijn wel enkele groepen patiënten voor wie een aspirine wel nut heeft. "Zoals mensen die eerder een hartaanval of beroerte hebben gehad of gediagnosticeerd zijn met hartziekten”, zegt Brugada. "In deze gevallen kan het medicijn hartproblemen helpen voorkomen. Ik schrijf meestal 80 tot 100 mg voor, omdat de kans op bijwerkingen dan gering is. Geef je een grotere dosis, dan verliest het medicament zijn effect.”

Er zijn ook studies die concluderen dat aspirine beschermt tegen kanker. "Uitgebreide epidemiologische studies hebben tien jaar geleden al uitgewezen dat het preventief nemen van aspirine mogelijk een rol kan spelen in het ontwikkelen van darmkanker. Niet alleen darmkanker. Ook in het ontwikkelen van het voorstadium, poliepen”, legt oncoloog en directeur van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) Marc Peeters uit.

Maar ook daarbij zijn er grote kanttekeningen. "Het grote probleem was dat er bij het preventief toedienen van aspirines, naast voordelen, ook schadelijke neveneffecten waren, waaronder, net als bij hartpatiënten, bloedingen. Dat is de reden dat het gebruik ervan nooit in richtlijnen is gegoten. Aspirine staat nergens opgenomen als primaire preventie voor bepaalde tumortypes.”