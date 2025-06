Problemen op spoor duren langer dan eerste prognose

AMSTERDAM (ANP) - De problemen die woensdagochtend zijn ontstaan op het spoor bij Schiphol duren naar verwachting nog tot ongeveer 11.45 uur. Tussen Amsterdam Zuid en Schiphol rijden door een storing fors minder treinen. Eerder was de prognose dat de treinen vanaf 09.15 uur weer zouden rijden. De storing heeft ook impact op trajecten rond de luchthaven.

Een aannemer van ProRail doet momenteel onderzoek naar de sectiestoring, wat betekent dat er een melding binnenkomt dat er "iets in het spoor niet klopt", aldus een woordvoerder van de spoorwegbeheerder. Door de storing vallen er ook treinen uit tussen Schiphol en Leiden, Hoofddorp en Rotterdam. Tussen de luchthaven en Lelystad gaan geen treinen.

Dinsdag lag het treinverkeer naar de luchthaven er helemaal uit door een stroomstoring die ontstond door brand in kabels in het spoor. De politie houdt rekening met een misdrijf en onderzoekt of er een relatie is met de NAVO-top. De top begon dinsdag en gaat woensdag verder in Den Haag.