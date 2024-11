Kamer teleurgesteld over trage aanpak van problemen in basiszorg

DEN HAAG (ANP) - De oppositie in de Tweede Kamer is diep teleurgesteld over het uitblijven van nieuwe plannen of maatregelen om de problemen aan te pakken waar huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten tegenaan lopen. Ook de coalitiepartijen drongen aan op een meer proactieve en concrete houding van zorgminister Fleur Agema en staatssecretaris Vicky Maeijer. CDA-Kamerlid Harmen Krul verweet hun dat ze de "riedeltjes herhalen" van hun voorgangers, terwijl Agema en Maeijer dat gevoel destijds als Kamerlid zelf ook al hadden, hield hij de twee PVV-bewindslieden voor.

GroenLinks-PvdA, CDA, SP en ChristenUnie drongen aan op meer actie om het tekort aan huisartsen en tandartsen aan te pakken, omdat dit komende jaren verder kan oplopen. Het is moeilijk voor (jonge) huisartsen om een eigen praktijk te beginnen. De huisvesting is lastig omdat er amper goede locaties zijn en er allerlei financiële obstakels zijn. Ook de tarieven zouden niet meer voldoen, zeker niet voor fysiotherapeuten. Velen stoppen voortijdig met hun praktijk, omdat het financieel niet meer te bolwerken is, zo benadrukten meerdere partijen. Mirjam Bikker van de ChristenUnie hoorde vooral "kan niet, wil niet of het komt later", vatte ze het debat samen.

Agema begrijpt de frustratie zei ze, maar vraagt om geduld omdat het langer duurt om plannen concreet uit te werken.