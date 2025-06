Karremans wil snel regelgeving tegen nicotinesticks

DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Vincent Karremans (Volksgezondheid, VVD) verwacht snel met regelgeving te kunnen komen om de hoeveelheid nicotine te beperken in nicotinesticks en andere vergelijkbare producten. Dat laat hij weten in een reactie op een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waaruit naar voren komt dat er op dit moment veel te veel nicotine in deze sticks zit.

"Het is natuurlijk aan de Kamer in deze demissionaire periode, maar het zou moeten kunnen om die strenge wettelijke normen in 2026 geregeld te hebben", laat de bewindsman weten. Hij had de risicobeoordeling van het RIVM nodig om stappen te kunnen zetten tegen de nicotinesticks. "Die is er nu. Dus we kunnen snel doorpakken."

Sinds vorig jaar zijn nicotinesticks zonder tabak in Nederland verkrijgbaar. Net als voor tabak geldt voor nicotinesticks een leeftijdsgrens, een reclameverbod en verkoopbeperkingen. Nicotinesticks met smaakjes mogen nog wel.