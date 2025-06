VS rekenen op instemming NAVO met defensie-eis Trump

BRUSSEL (ANP) - De Verenigde Staten rekenen erop dat de NAVO-landen instemmen met de Amerikaanse eis om 5 procent van hun economie aan hun verdediging te besteden. De defensieministers banen donderdag de weg om dat besluit op de komende NAVO-top te nemen en dat gaat lukken, meent de Amerikaanse minister Pete Hegseth.

Europa kan niet langer op de VS leunen, herhaalde Hegseth bij aankomst voor het overleg met zijn NAVO-collega's in Brussel. De toezegging om 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie te besteden "gaat er komen, denken wij". De 32 lidstaten onderhandelen over een voorstel van NAVO-chef Rutte om 3,5 procent van hun bbp in defensie te steken en nog eens 1,5 procent in ondersteunende zaken zoals cyberveiligheid en infrastructuur. De investering van vele miljarden euro's zou beter op te brengen zijn als landen een deel ook in bijvoorbeeld snelwegen kunnen steken.

De lidstaten komen er donderdag nog niet uit, denken diplomaten. Ze verwachten dat pas kort voor de top.