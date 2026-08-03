Kunstmatige zoetstoffen liggen steeds meer onder vuur, maar is dat wel terecht?

Best veel mensen blijven consequent gewone cola bestellen, omdat ze echt geloven dat kunstmatige zoetstoffen slechter voor je zijn dan suiker. Niet gek, als je recente berichtgeving moet geloven: stoffen als aspartaam en xylitol zouden bijvoorbeeld de hersenen sneller laten verouderen. Maar hoe ronkend de koppen ook zijn, de wetenschap is een stuk genuanceerder.

De ophef is gebaseerd op een Braziliaanse studie waarin onderzoekers de eetgewoonten en cognitieve prestaties van duizenden deelnemers acht jaar lang volgden. Mensen die volgens vragenlijsten de meeste kunstmatige zoetstoffen gebruikten, leken iets sneller cognitief achteruit te gaan dan deelnemers die er weinig van consumeerden.

Dat klinkt zorgwekkend, maar de studie kent belangrijke beperkingen. De onderzoekers baseerden zich op een eenmalige voedingsvragenlijst, waarbij deelnemers zelf moesten aangeven wat ze in het afgelopen jaar hadden gegeten. Zulke vragenlijsten zijn notoir onnauwkeurig: mensen herinneren zich hun eetpatroon vaak slecht en voedingsgewoonten kunnen in de loop der jaren veranderen.

Bovendien laat een observationele studie alleen een verband zien, geen oorzaak. Mensen die kunstmatige zoetstoffen gebruiken, hebben bijvoorbeeld vaker diabetes of overgewicht. Juist die aandoeningen verhogen ook het risico op cognitieve achteruitgang. Het is daardoor moeilijk vast te stellen wat nu werkelijk de oorzaak is.

Fouten in analyse

Daar komt nog bij dat onafhankelijke wetenschappers fouten ontdekten in de statistische analyse van het onderzoek. Hoewel sommige fouten zijn gecorrigeerd, zouden andere nog steeds aanwezig zijn. Opvallend genoeg liet een alternatieve analyse van dezelfde onderzoekers bovendien geen verband zien tussen zoetstoffen en hersenveroudering.

Dat betekent niet dat kunstmatige zoetstoffen per definitie gezond zijn, maar wel dat deze studie onvoldoende bewijs levert voor de stellige conclusie dat ze schadelijk zijn voor de hersenen.

Sterker nog: na tientallen jaren onderzoek concluderen veel gezondheidsautoriteiten dat goedgekeurde kunstmatige zoetstoffen veilig zijn binnen de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Wie suiker vervangt door zoetstoffen, verlaagt bovendien vaak de inname van calorieën en suiker, wat juist gunstig kan zijn voor de gezondheid.

De conclusie? De nieuwste waarschuwingen klinken spectaculair, maar de wetenschap is een stuk minder sensationeel. Op basis van het huidige bewijs zijn kunstmatige zoetstoffen nog altijd een gezonder alternatief dan grote hoeveelheden suiker.