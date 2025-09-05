Onderzoekers vinden verrassende link tussen zoetstoffen en cognitieve achteruitgang. Vooral als je jong bent, moet je oppassen

De consumptie van kunstmatige zoetstoffen wordt in verband gebracht met een versnelde cognitieve achteruitgang, vooral bij mensen jonger dan 60 jaar. Dat blijkt uit een Braziliaanse studie onder bijna 13.000 mensen. Onder meer het geheugen, de woordvloeiendheid en de algemene hersenfunctie worden aangetast.

De onderzoekers volgden ambtenaren van 35 jaar en ouder gedurende drie meetmomenten tussen 2008 en 2019. Ze bestudeerden zeven verschillende soorten zoetstoffen: acesulfaam-k, aspartaam, erythritol, sacharine, sorbitol, tagatose en xylitol.

Het onderzoek schetst geen rooskleurig beeld. Deelnemers die de meeste kunstmatige zoetstoffen consumeerden (gemiddeld 92 milligram per dag), lieten een meetbare versnelling zien in de achteruitgang van verbale vaardigheden en algemene cognitieve prestaties vergeleken met mensen die weinig of geen zoetstoffen gebruikten. De effecten waren het duidelijkst zichtbaar in geheugen- en woordvloeiendheidsvaardigheden.

Geen effect bij ouderen

Dit effect werd echter alleen waargenomen bij mensen onder de 60 jaar. Bij deelnemers van 60 jaar en ouder vonden de onderzoekers geen verband tussen kunstmatige zoetstoffen en cognitieve achteruitgang. Leeftijd zou dus een belangrijke factor kunnen spelen in hoe het brein reageert op deze stoffen.

Het onderzoek toonde vergelijkbare patronen bij zowel mensen met als zonder diabetes. Dat betekent dus dat de bevindingen niet alleen verklaard kunnen worden door onderliggende stofwisselingsproblemen.

Beperkingen van het onderzoek

De studie heeft belangrijke beperkingen die de interpretatie kunnen beïnvloeden. De gegevens over voedselconsumptie waren gebaseerd op zelfrapportage. Dat kan altijd tot onnauwkeurigheden leiden. Bovendien kan selectiebias door uitval van deelnemers de resultaten hebben beïnvloed.

De onderzoekers zeggen bovendien dat het belangrijk is om rekening te houden met het feit dat hun bevindingen een associatie tonen, niet per se een oorzakelijk verband. Er kunnen andere factoren zijn die zowel het gebruik van kunstmatige zoetstoffen als cognitieve achteruitgang beïnvloeden.