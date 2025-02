'Kwetsbare' farmaceuten bezorgd over mogelijke heffingen Trump

UTRECHT (ANP) - De farmaceutische industrie in Nederland maakt zich grote zorgen over dreigende Amerikaanse importheffingen. Hier worden veel medicijnen gemaakt die onder meer bestemd zijn voor de Verenigde Staten. Bedrijven als Janssen, Organon en MSD hebben in Nederland ook grote vestigingen en de sector biedt werkgelegenheid aan tienduizenden mensen.

"We maken ons als sector serieuze zorgen over de voorgenomen tarieven van president Donald Trump", laat de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) weten. "De farmaceutische industrie werd al meerdere keren door hem genoemd."

Volgens persbureau Bloomberg heeft Trump grote farmaceuten zelfs gevraagd om productie naar de VS te verplaatsen. Anders zouden ze met heffingen te maken krijgen. De VIG benadrukt echter dat bestaande fabrieken niet zomaar kunnen verhuizen.

Economen van de Rabobank stipten eerder aan dat de farmaceutische industrie van alle sectoren de sterkste verbondenheid met de VS heeft en dus ook het kwetsbaarst is voor mogelijke importheffingen. In Nederland worden onder meer vaccins gemaakt. Ook is Nederland belangrijk voor bijvoorbeeld hulpstoffen en allerlei apparatuur.