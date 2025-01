Griepverschijnselen zijn eigenlijk een korter depressie

We zijn weer massaal ziekig. We kruipen in bed, voor twee dagen, of als het erg is langer. En daarna is het over. Hoe dat komt? “Wat je voelt, is niet het virus zelf”, zegt viroloog Steven Van Gucht tegen Het Nieuwsblad. Wel de reactie van je immuunsysteem op het virus. Je lichaam ziet dat er een indringer is en maakt stoffen aan die je lichaamstemperatuur doen stijgen en ons ziek doen voelen. Je voelt je moe en trekt je terug: eigenlijk word je kortstondig depressief. En dat is ook de bedoeling. In de natuur zie je ook dat zieke dieren zich terugtrekken in een hoekje, omdat ze zich op dat moment niet kunnen verdedigen tegen roofdieren. Door in je bed te blijven liggen, kan je je focussen op de indringer.”

”Griep is een spectrum”, zegt Van Gucht. “Je hebt er die besmet raken en niets voelen. Bij sommige anderen verloopt het mild, met keelpijn en een beetje hoesten. Maar ‘griep’ komt van ‘gripper’: het kan je echt vastgrijpen. ’s Ochtends plots je bed niet uit kunnen en hoge koorts. Je voelt je pas na enkele dagen iets beter en draagt de hoest en vermoeidheid enkele weken mee.”

Officiële epidemie

Het aantal mensen dat in Nederland kampt met griep neemt nog steeds snel toe. Vooral in de afgelopen week steeg het aantal meldingen behoorlijk. Sinds vandaag is er zelfs officieel sprake van een griepepidemie, meldt onderzoeksinstituut Nivel.

Er is pas sprake van een officiële griepepidemie als twee weken achterelkaar minimaal 53 op de 100.000 mensen zich met griepklachten melden bij de huisarts. Afgelopen week hebben 76 op de 100.000 mensen dat gedaan. De week daarvoor ging het om 58 op de 100.000 mensen.

Daarmee is de jaarlijkse griepepidemie officieel begonnen. Vorig jaar was er ook vanaf eind januari een griepepidemie. Die duurde toen tot eind maart.