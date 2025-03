VS riskeren crisis met steun voor crypto, vindt ECB-bestuurder

De Verenigde Staten riskeren een nieuwe financiële noodsituatie te creëren door de steun die de regering-Trump verleent aan de cryptosector, zei een Frans bestuurslid van de Europese Centrale Bank. François Villeroy de Galhau, ook gouverneur van de Franse centrale bank, verwijt de Amerikanen te weinig oog te hebben voor de risico's rond cryptomunten.

"De Verenigde Staten riskeren te zondigen door nalatig te zijn", verklaarde Villeroy in een interview met weekblad La Tribune Dimanche. "Financiële crises ontstaan vaak in de VS en verspreiden zich naar de rest van de wereld. Door cryptoactiva en non-bancaire financiering aan te moedigen, zaait de Amerikaanse regering de zaden voor toekomstige onrust."

Het commentaar volgt op initiatieven van de Amerikaanse president Donald Trump om de cryptosector in de VS te stimuleren. Hij gaf onlangs opdracht tot het aanleggen van strategische reserves van bitcoins en andere digitale munten. Na het aantreden van Trump als president liet de Amerikaanse toezichthouder voor beurshandel ook meerdere strafzaken tegen cryptobedrijven vallen. Onder de eerder dit jaar afgetreden voorzitter van de Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, pakte de waakhond juist veel cryptodienstverleners aan omdat die zich aan het toezicht voor beleggingsdiensten zouden onttrekken.