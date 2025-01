Martini Ziekenhuis ziet vooral alcoholvergiftigingen

GRONINGEN (ANP) - Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft tijdens de nieuwjaarsnacht vooral patiënten behandeld die een alcoholvergiftiging hadden opgelopen. Op de grootste Spoedeisende Hulp (SEH) van Noord-Nederland werden achttien patiënten behandeld, vooral in de tweede helft van de nacht. Van hen hadden tien mensen letsel door alcoholvergiftiging, soms in combinatie met drugsgebruik.

In het Brandwondencentrum van het ziekenhuis was sprake van een "redelijk rustige nacht", meldt een woordvoerder. Er kwamen elf patiënten binnen, van wie twee moesten worden geopereerd omdat ze vuurwerkletsel hadden opgelopen. Vier van de patiënten waren jonger dan vijftien jaar. De meesten hadden letsel aan de hand, bijvoorbeeld omdat vuurwerk in of bij de hand was afgegaan.

Het Martini Ziekenhuis behandelde één patiënt met verwondingen door carbidschieten. Het ziekenhuis voerde de afgelopen tijd met andere organisaties in het noorden van het land campagne om mensen bewust te laten omgaan met carbid, dat bijvoorbeeld in een melkbus tot ontploffing wordt gebracht waardoor een object wordt weggeschoten.