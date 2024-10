Meer en langer verzuim in zorg, met name onder 55-plussers

AMSTERDAM (ANP) - Het langdurig verzuim door zorgmedewerkers is in een derde kwartaal niet eerder zo hoog geweest als dit jaar, meldt onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet. Verzuim en vooral langdurig verzuim namen de afgelopen drie maanden op alle leeftijden toe, maar langdurig verzuim het meest en meer onder 55-plussers.

Het gehele verzuimpercentage was in het afgelopen kwartaal 7,21 procent, terwijl het in dezelfde periode een jaar eerder 6,9 procent was. De stijging komt vooral door het verzuim langer dan 92 dagen, dat met name te zien was onder de medewerkers vanaf 56 jaar.

Verklaringen geeft Vernet niet, omdat het bureau zich vooral focust op data, maar de groep oudere werknemers is met 27 procent ook wel een heel grote.

"Omdat deze groep ruim een kwart van het totaal aantal zorgmedewerkers vormt en naar verwachting verder zal groeien, is extra aandacht voor deze groep gewenst", aldus Karlein Bijlsma, directeur bedrijfsvoering a.i. bij Vernet.