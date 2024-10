Arbeidsmarkt merkt dat economie is verslechterd, meldt UWV

DEN HAAG (ANP) - De verslechterende economie heeft in de eerste negen maanden van dit jaar impact gehad op de arbeidsmarkt, meldt het UWV na een analyse. Zo zei ruim een kwart meer werkgevers lonen niet meer te kunnen betalen dan in de eerste negen maanden van vorig jaar. Veel van die bedrijven zijn daarop volgens de uitkeringsinstantie failliet gegaan.

Ook zei 36 procent meer werkgevers tegen het UWV een collectief ontslag te willen doorvoeren om organisatorische veranderingen, technologische ontwikkelingen of een verslechterde financiële situatie. Van een collectief ontslag is sprake als een werkgever minstens twintig werknemers binnen drie maanden ontslaat in een bepaalde regio. Verder vroeg 21 procent meer werkgevers aan de uitkeringsinstantie of ze een of meer werknemers mochten ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Hierbij ging het volgens het UWV over veel meer werknemers dan een jaar eerder, namelijk 45 procent meer.

Het UWV ziet wel een paar lichtpuntjes. 10 procent minder werknemers waren betrokken bij betalingsproblemen van hun werkgever dan een jaar eerder. Het aantal werkloosheidsuitkeringen lag eind september 11 procent hoger dan een jaar eerder, maar de stijging bleef relatief beperkt door de aanhoudende personeelskrapte. "Er zijn immers veel vacatures elders en ontslagen werknemers weten veelal snel weer een nieuwe baan te bemachtigen", meldt Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie van UWV.

Winkelstraat

Over heel 2024 ligt het aantal meldingen van werkgevers van een collectief ontslag hoger dan vorig jaar, verwacht het UWV. "Tegelijkertijd zijn we nog ver verwijderd van het aantal uit de jaren 2012-2014. Toen hadden we te maken met een hoge werkloosheid en het aantal meldingen voor een collectief ontslag lag gemiddeld 40 procent hoger dan nu", schetst Witjes. Daaraan voegt hij toe dat een personeelstekort voor veel werkgevers verreweg het belangrijkste knelpunt voor hun bedrijf is. Hij verwacht ook dat de werkloosheid in 2024 op een van de laagste niveaus van de afgelopen 50 jaar zal uitkomen. Alleen in 2022 en 2023 lag die volgens hem lager.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde onlangs dat het aantal faillissementen in september was toegenomen. Dat bedrijven het moeilijk hebben is bijvoorbeeld ook te merken in de winkelstraat. Dit jaar gingen onder meer gamewinkelketen Game Mania en het Nederlandse deel van schoenenwinkelketen Bristol failliet.