Titelverdediger Sainz slaat over de kop in Dakar Rally

BISHA (ANP/RTR) - Titelverdediger Carlos Sainz is met zijn Ford over de kop geslagen tijdens de derde etappe van de Dakar Rally, die over twee dagen is uitgesmeerd. De Spanjaard heeft daardoor veel tijd verloren. Sainz en zijn bijrijder Lucas Cruz zijn ongedeerd, maar hun wagen heeft forse schade opgelopen.

De viervoudig Dakar-winnaar bij de auto's kwam weer op gang na de tegenslag na 327 van de 947 af te leggen kilometers met start en finish in het Saudische Bisha. Sainz (62) was de dag als achtste in het algemeen klassement begonnen en stond vijftiende bij het laatste controlepunt voordat hij in de zandduinen over de kop sloeg.

Sainz' landgenoot en teamgenoot bij Ford Nani Roma was op dat moment de virtuele leider, voor de lokale favoriet Yazeed Al-Rajhi en vijfvoudig kampioen Nasser Al-Attiyah uit Qatar. De Dakar Rally eindigt op 17 januari.