Dit zorgt ervoor dat mensen sporten zeven keer vaker volhouden

We beginnen er vol goede moed aan, zo’n sportregime. Maar na een paar weken zakt de motivatie weg en voor je het weet ligt de sportkleding weer onder in de kast. Toch blijkt er een verrassend hulpmiddel te zijn dat wél werkt: de smartwatch.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen die een smartwatch gebruiken maar liefst zeven keer zo vaak nog actief zijn na zes maanden dan mensen zonder zo’n apparaatje om hun pols. De studie richtte zich op volwassenen tussen de 40 en 75 jaar die net de diagnose type 2 diabetes hadden gekregen – een groep voor wie beweging extra belangrijk is. Toch haalt maar 10 procent van hen de aanbevolen hoeveelheid lichaamsbeweging.

Wat blijkt? Combineer een slim horloge met persoonlijke begeleiding op afstand en je krijgt mensen wél in beweging. De smartwatch registreert stappen, hartslag en activiteit, en geeft op maat gemaakte tips via een app. Ook is er rechtstreeks contact mogelijk met een coach. Die persoonlijke aanpak, samen met de directe feedback van het horloge, maakt het verschil.

Tien keer vaker aan de slag met sporten

De deelnemers aan de studie kregen een individueel beweegplan, gericht op meer matig tot intensief bewegen én meer beweging in het dagelijks leven. De helft van de groep kreeg daar ook een smartwatch bij. Na een half jaar was meer dan de helft van die groep voldoende actief, tegenover slechts 17 procent in de controlegroep. En opvallend: een jaar later – zónder verdere begeleiding – waren de smartwatch-gebruikers nog steeds drie keer zo actief.

Wat maakt een smartwatch zo effectief? Volgens de onderzoekers draait het om motivatie, inzicht en beloning. Doordat je je vooruitgang ziet, krijg je meer zin om door te gaan. De dagelijkse herinneringen en beloningen zoals badges of streaks helpen om van bewegen een gewoonte te maken. En als je je voortgang deelt met anderen, blijft het makkelijker vol te houden.

Belangrijk om te weten: het horloge zelf doet het werk niet. Het is een hulpmiddel, geen wondermiddel. Pas als je het koppelt aan duidelijke doelen en een realistisch plan, helpt het echt.

Praktische tips om je smartwatch slim te gebruiken