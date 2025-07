Natuur- en gezondheidsschade door stikstof is 14 miljard euro

De schade aan gezondheid en natuur door stikstof is jaarlijks 1,6 procent van het bruto binnenlands product. Dat is ongeveer 14 miljard euro in 2024. Dat staat in een onderzoek in opdracht van verschillende ministeries, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Nederlandse economie loopt jaarlijks zo'n 1 miljard euro schade op door stikstofbeperkingen, afgerond 0,1 procent van het bbp.

De economische schade wordt veroorzaakt door uit- en afstel van investeringen, doordat vergunningverlening moeizaam verloopt. De onderzoekers zien dat de omzet van bedrijven daardoor jaarlijks 4,2 miljard euro lager uitvalt. Het totale omzetverlies kan in 2030 oplopen tot meer dan 30 miljard euro. Het verlies aan investeringen is van 2024 tot en met 2030 in totaal 8 miljard euro.

De gevolgen voor de natuur zijn moeilijker in getallen uit te drukken, vinden de onderzoekers. Bij het genoemde schadebedrag van 14 miljard euro zijn de "intrinsieke, culturele en relationele waarden van natuur" niet meegenomen. Die waarden kunnen volgens onderzoekers "in potentie wel omvangrijk zijn". Wel meegeteld is schade aan gezondheid, ecosystemen, gebouwen, klimaat en de gebruikswaarde van natuur.

Niet in cijfers uit te drukken

Ook schade aan het vestigingsklimaat kunnen de onderzoekers niet in cijfers uitdrukken. Hetzelfde geldt voor projecten van nationaal belang, zoals defensie. Zeker is wel dat ook daar negatieve effecten zijn.

Het onderzoek van CE Delft en SEO Economisch Onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Landbouw, Economische Zaken en Financiën. Vincent Karremans, demissionair minister van Economische Zaken (VVD), schrijft in de bijbehorende Kamerbrief dat het onderzoek deel gaat uitmaken van de overleggen van de ministeriële stikstofcommissie.