New York Times: Wat moet ik eten of drinken als ik verkouden ben?

Volgens een artikel in The New York Times zijn er geen specifieke voedingsmiddelen die een verkoudheid genezen, maar kunnen bepaalde keuzes wel helpen om je comfortabeler te voelen en je lichaam te ondersteunen tijdens het herstel. En als je denkt dat het helpt, helpt het vermoedelijk ook echt, omdat je je van die gedachte beter gaat voelen.

Beste voeding bij verkoudheid

Hoewel er geen wondermiddelen bestaan tegen verkoudheid, kunnen bepaalde voedingsmiddelen je lichaam ondersteunen tijdens het herstelproces. Kippensoep staat bekend om zijn ontstekingsremmende eigenschappen en kan helpen bij het vrijmaken van de luchtwegen.

Andere aanbevolen opties zijn groene bladgroenten, rijk aan vitaminen en mineralen, en knoflook, dat de weerstand kan verhogen. Bananen en havermout zijn makkelijk verteerbaar en bieden energie, terwijl pikant eten met chilipepers slijm kan verdunnen en een verstopte neus kan verlichten. Het is belangrijk om te kiezen voor voeding die je lichaam voedt en hydrateert, zoals soepen en zacht fruit, en om kleine porties te eten als je weinig eetlust hebt.

Gezonde Dranken Tegen Verkoudheid

Bij verkoudheid is het essentieel om voldoende te drinken om gehydrateerd te blijven en de symptomen te verlichten. Gemberthee staat bekend om zijn ontstekingsremmende eigenschappen en kan helpen bij het bestrijden van verkoudheidsvirussen. Andere heilzame dranken zijn:

Bouillon: vult vocht en essentiële voedingsstoffen aan

Golden Milk: een verwarmend drankje met kurkuma en gember

Kokoswater: hydrateert en vult mineralen aan

Thee met honing: verzacht de keel en vermindert slijmvorming

Gewoon water: cruciaal voor hydratatie

Vermijd alcohol, omdat dit kan leiden tot uitdroging en mogelijk gevaarlijk kan zijn in combinatie met medicatie3.Hoewel er weinig wetenschappelijk bewijs is dat melk de slijmproductie verhoogt, kun je zuivel vermijden als het je een benauwd gevoel geeft3.3 sources

Wat te vermijden bij verkoudheid

Bij verkoudheid is het verstandig om bepaalde voedingsmiddelen en dranken te vermijden. Alcohol kan uitdroging veroorzaken en is mogelijk gevaarlijk in combinatie met medicijnen1.Hoewel er weinig wetenschappelijk bewijs is dat zuivel de slijmproductie verhoogt, kunnen sommige mensen zich er benauwd door voelen1.Het is daarom aan te raden om:

Alcoholische dranken te vermijden, vooral in combinatie met medicatie

Zuivelproducten te beperken als je merkt dat ze je klachten verergeren

Zware, moeilijk verteerbare maaltijden te vermijden die extra energie kosten om te verteren

Cafeïne met mate te gebruiken, omdat het uitdrogend kan werken

In plaats daarvan kun je beter kiezen voor licht verteerbare, voedzame opties die je lichaam ondersteunen tijdens het herstelproces2.2 sources

Hersteltips voor verkoudheid

Naast voeding endrinken zijn erandere manieren omje herstel van een verkoudheid te ondersteunen.Voldoenderusten slaapzijncruciaalom je lichaamde kans tegevenzichte herstellen.Hetis ook belangrijk omcomfortabel te blijven;kiesvoorgerechten die jelekker vindt,omdat emotioneel welzijnkanbijdragenaan eensneller herstel.