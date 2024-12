TenneT onderzoekt Chinese partner om mogelijke dwangarbeid

ARNHEM (ANP) - Hoogspanningsnetbeheerder TenneT gaat nader onderzoek doen naar mogelijke dwangarbeid bij een Chinese partner. Daarmee reageert het staatsbedrijf op een artikel in De Telegraaf waarin erop wordt gewezen dat de Chinese kabelfabrikant TBEA volgens het Amerikaanse Congres mogelijk gebruikmaakt van dwangarbeid door de Oeigoerse minderheid in China.

Een woordvoerster van TenneT zegt dat de netbeheerder al jaren met het bedrijf samenwerkt. Daarbij zijn nooit signalen gekomen dat zaken bij TBEA niet zouden deugen. "Ik sprak met meerdere inkoopmedewerkers en voor hen kwam dit als een verrassing."

De woordvoerster benadrukt dat mensenrechten voor TenneT heel belangrijk zijn. Als er signalen van misstanden zijn, zou dat volgens haar reden zijn om nader in gesprek te gaan met een leverancier. Ook kan TenneT dan "invloed uitoefenen" en een "correctief actieplan" maken.

In maart dit jaar bracht TenneT nog een bezoek aan TBEA en werd de leverancier van kabels opnieuw gecontroleerd. Daarbij is ook nog extra informatie opgevraagd over diens personeelszaken. Volgens de woordvoerster kwam toen niets vreemds aan het licht. Ze voegt toe dat het bestuur van TBEA ook de handtekening heeft gezet onder een gedragscode met daarin een verklaring over mensenrechten.