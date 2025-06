Een supplement dat vooral bekend staat bij bodybuilders, blijkt goed te zijn voor iedereen. Creatine helpt niet alleen bij spieren kweken, maar ook bij het ouder worden en zelfs bij nadenken.

Creatine ken je waarschijnlijk van de sportschool. Het zit in die grote potten poeder waar gespierde mannen lepels van in hun shake gooien. Maar volgens wetenschapper Richard Kreider van Texas A&M University denken we veel te weinig na over de impact van dit supplement op ons dagelijkse functioneren.

Creatine is een stof die van nature in je spieren zit. Het helpt je cellen om energie te maken, vooral wanneer je lichaam onder druk staat, zoals tijdens sporten of bij ziekte. De stof helpt echter niet alleen je spieren, maar ook je hersenen. Het supplement kan je geheugen en concentratie verbeteren.

Voor oudere mensen is creatine extra belangrijk. Als je ouder wordt, verlies je spieren en wordt je geheugen slechter. Creatine kan beide problemen helpen aanpakken. Ook jongeren hebben de stof nodig. Tieners die te weinig creatine binnenkrijgen, zien onderzoekers, groeien trager en hebben minder spiermassa.

Het probleem: we krijgen te weinig binnen

Je lichaam maakt zelf wel wat creatine aan (ongeveer een gram per dag), maar dat is niet genoeg. Je hebt eigenlijk twee tot vier gram per dag nodig, afhankelijk van hoeveel spieren je hebt en hoe actief je bent.

Het lastige is dat je creatine vooral uit vlees en vis haalt. Vooral vegetariërs en veganisten komen daarom vaak tekort. Maar ook gewone vleeseters halen meestal niet genoeg creatine binnen via hun eten. Je moet namelijk grote hoeveelheden naar binnen spelen om genoeg te hebben. Twee gram creatine haal je bijvoorbeeld uit een kilogram rood vlees of zalm. Dat is niet praktisch en ook niet gezond.

Supplementen nemen

Kreider en zijn collega's raden daarom aan om supplementen te nemen. Om hun theorie kracht bij te zetten, hebben ze 685 onderzoeken naar creatine bekeken. Hun conclusie: het supplement is volkomen veilig. Mensen die creatine slikken, krijgen niet meer bijwerkingen dan mensen die een neppil krijgen.