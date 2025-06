NS wil dat vakbonden terugkomen naar onderhandelingstafel

UTRECHT (ANP) - Spoorvervoerder NS beraadt zich over hoe het bedrijf uit "de impasse" met de vakbonden kan komen, nu er opnieuw een treinstaking is aangekondigd. Een woordvoerder benadrukt dat NS eerder heeft gezegd graag verder te willen praten over de cao voor zijn personeel. "Onze deur heeft altijd opengestaan." Ook geeft hij aan dat NS de onderhandelingen niet via de media wil voeren, maar aan de onderhandelingstafel.

Vrijdag en ook dinsdag reden er door stakingen al geen treinen. Woensdag lieten de bonden weten dat er vrijdag weer wordt gestaakt. Daarbij leggen NS-medewerkers in het noorden en zuiden van Nederland het werk neer.

FNV had eerder aangekondigd dat er al op donderdag weer zou worden gestaakt. Maar de bonden lieten de aanmeldtermijn voor die actie dinsdag verlopen. FNV en CNV zeggen nu dat ze de planning van de stakingen bewust hadden veranderd, om pogingen van NS tot het beperken van de impact op donderdag te verstoren.

NS: vooral vervelend voor de reiziger

Over die strategie van de bonden heeft NS volgens de woordvoerder geen mening. "Het is vooral vervelend voor de reiziger, denk ik", is alles wat de zegsman erover kwijt wil. In Noord-Holland en grote delen van Overijssel en Gelderland valt donderdag naar verwachting alsnog een kwart van de treinen uit.

NS bood in zijn laatste bod 2,55 procent loonsverhoging op jaarbasis, wat volgens de bonden veel te laag is. De laatste dagen is niet meer onderhandeld. De bonden lijken eerst een hoger bod van NS te willen.

17.500 medewerkers

Het gaat om 17.500 medewerkers. In de vorige cao, die op 1 maart afliep, was sprake van een loonsverhoging van gemiddeld 6,6 procent. Toen werd er niet massaal gestaakt. In 2022 staakte NS-personeel nog wel voor hogere lonen. Toen kregen de NS-medewerkers er uiteindelijk ruim 9 procent bij.