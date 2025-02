Nieuwe pictogrammen moeten medicijngebruiker duidelijkheid geven

DEN HAAG (ANP) - Een nieuwe, eenduidige set pictogrammen moet medicijngebruikers voortaan meer duidelijkheid geven over het gebruik en de werking van hun medicatie. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de icoontjes samen met allerlei brancheorganisaties ontwikkeld. Het zijn er vijftig in totaal. Ze zijn getest in apotheken en drogisterijen en ook onder laaggeletterde proefpersonen.

"Mag ik autorijden als ik dit medicijn gebruik? Ik ben zwanger, mag ik dit medicijn dan wel gebruiken? Handig als je het antwoord op deze en andere vragen over je medicijn in één oogopslag ziet", legt de medicijnautoriteit het nut uit. Nu worden nog veel verschillende pictogrammensets door elkaar gebruikt. Dat heeft nadelen: "Medicijngebruikers moeten de betekenis ervan steeds opnieuw leren." Het CBG en de andere betrokkenen wilden daarom een einde maken aan die wirwar.

De nieuwe pictogrammen worden als eerste gebruikt in de informatie die apothekers verstrekken. Vervolgens gaan webshops die zelfzorgmedicijnen verkopen ze tonen. Daarna komen de pictogrammen ook op de verpakkingen, de schappen van de apotheek en in folders van drogisten te staan. Om de medicijninformatie zo begrijpelijk mogelijk te maken, hebben het CBG en de andere organisaties ook begeleidende teksten opgesteld.

Goed voorbeeld

Bij de ontwikkeling waren uiteenlopende organisaties betrokken, waaronder de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), apothekersorganisatie KNMP, de drogistenbranche, Patiëntenfederatie Nederland en bijwerkingencentrum Lareb. Minister Fleur Agema (Volksgezondheid) is positief over die samenwerking. Ze noemt die "een goed voorbeeld van hoe zorgpartijen door de patiënt centraal te stellen komen tot iets moois".

"Het is natuurlijk belangrijk dat mensen weten welke geneesmiddelen ze veilig kunnen gebruiken. De invoering van deze pictogrammen kan daarbij helpen", reageert Agema in een verklaring.