Onderzoek: knieartrose kost samenleving 1,2 miljard per jaar

AMSTERDAM (ANP) - Een op de negen mensen in Nederland heeft artrose aan de knie en dat kost de maatschappij jaarlijks 1,2 miljard euro. Maastricht UMC heeft dat berekend in opdracht van ReumaNederland en keek daarbij naar langdurige uitval, arbeidsongeschiktheid en mantelzorgverplichtingen.

Bij knieartrose wordt het kraakbeen in de knie dunner, wat kan leiden tot pijnklachten en onherstelbare schade aan de gewrichten. Een kwart van de mensen onder de 67 jaar met knieartrose kan niet werken, patiënten doen vaker een beroep op de medische zorg en hebben vaker mantelzorg nodig.

Volgens ReumaNederland is artrose in 2040 de meest voorkomende ziekte in Nederland. Tien jaar later kunnen de maatschappelijke kosten van de aandoening zijn opgelopen tot 1,8 miljard euro per jaar.

Levenskwaliteit

De 1,5 miljoen mensen in Nederland die een vorm van artrose hebben, voelen daardoor een forse impact op de kwaliteit van hun leven door de pijn die ze hebben bij dagelijkse bezigheden, stelt de patiëntenorganisatie.

ReumaNederland roept op fors te investeren in behandelingen die artrose kunnen remmen of genezen. Werkgevers moeten daarnaast meer doen op de werkvloer om hun personeel vitaler te houden.