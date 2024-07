D-day voor Ursula von der Leyen: 'Ze balanceert op een heel slap koord'

Vanmiddag wordt de knoop doorgehakt: krijgt Ursula von der Leyen een tweede termijn van vijf jaar als voorzitter van de Europese Commissie? De afgelopen tijd heeft ze hard gelobbyd en een epistel van 40 pagina's opgesteld met haar plannen voor de toekomst van Europa, vertelt Europa-correspondent Stefan de Vries op BNR

Spannende ochtend in Straatsburg

Vanmorgen om 09.00 uur begon in het parlement in Straatsburg het debat. Om 13.00 uur gaan de Europarlementariërs stemmen, en dan volgt de uitslag om 14.00 uur. Het stemmen gebeurt ouderwets via briefjes, waardoor het tellen van de 720 stemmen wat tijd kost. "Een hele spannende en drukke ochtend hier in Straatsburg vandaag", zegt De Vries.

De Green Deal

De Vries voorspelt dat Von der Leyen het zwaar gaat krijgen met haar paradepaardje, de Green Deal. Deze ambitieuze milieustrategie stuit namelijk op verzet van partijen die flinke winst boekten bij de Europese verkiezingen. "Er zijn partijen in het Europees Parlement die die Green Deal helemaal niet zien zitten", aldus de Europa-correspondent.

Steun van Groenen en liberalen

Belangrijk voor Von der Leyen is de steun van de Groenen en de liberalen, die na de verkiezingen kleiner zijn geworden. "Ze wil dus een brede coalitie, inclusief de sociaaldemocraten, de op één na grootste groep in het Europees Parlement," legt De Vries uit. Of ze die meerderheid haalt – de helft van het aantal stemmen plus één – is nog maar de vraag.

Koorddanseres

De uitslag is lastig te voorspellen. "Ze balanceert op een heel slap koord wat betreft de Green Deal", zegt De Vries. Ook binnen haar eigen christendemocratische Europese Volkspartij is er oppositie tegen dit milieubeleid. "Het is echt onderhandelingspolitiek tot op het allerlaatste moment."