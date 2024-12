Onderzoekers ontdekken vorm van alcoholgebruik die nog ongezonder is dan bingedrinken

Dat alcohol geen pretje is voor je lichaam weten we allemaal wel, maar het hangt erg af van de mate en het tempo waarin je het consumeert hoe slecht het precies is. Onderzoekers hebben nu een vorm van alcoholgebruik ontdekt die nog erger is dan bingedrinken.

Bingedrinken, waarbij mensen in korte tijd een grote hoeveelheid alcohol naar binnen gieten, is bijzonder slecht, maar experts denken dat er een nog schadelijker vorm van drinken bestaat, vooral rond feestelijke gelegenheden zoals Kerstmis en verjaardagen.

Volgens een rapport, gepubliceerd in de National Library of Medicine, bestaat er zoiets als high-intensity drinking wat “gebruikelijk is bij bepaalde soorten bingedrinkers en vaak is gekoppeld aan speciale gelegenheden, waaronder feestdagen, sportevenementen en verjaardagen".

De auteurs van het rapport geven aan dat high-intensity drinking “minstens twee keer de drempel voor bingedrinken overschrijdt". Voor vrouwen betekent dit meer dan acht drankjes in korte tijd en voor mannen meer dan tien.

Experts benadrukken dat dit extreem schadelijk is voor onze gezondheid. Zo kan het drinken van zulke hoeveelheden in korte tijd de bloedalcoholconcentratie verhogen tot meer dan 0,2 procent. Volgens George Koob, directeur van het National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, “verhoogt dit aanzienlijk het risico op verwondingen, overdoses en sterfgevallen".

High-intensity drinking heeft niet alleen impact op de drinker zelf, maar ook op zijn omgeving. Het kan relaties verpesten en zelfs leiden tot mishandeling en ongelukken.

Bron: The Independent