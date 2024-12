Rusland geteisterd door inflatie: 'Poetin is economisch de weg kwijt'

Volgens Ruslandexpert Hubert Smeets is Vladimir Poetin economisch de weg helemaal kwijtgeraakt. Hoewel de Russische economie blijft groeien, kampt het land met een torenhoge inflatie die de gemiddelde Rus flink pijn doet. Het afgelopen jaar schoot de inflatie omhoog naar 10 procent, en voor levensmiddelen zijn de cijfers nog extremer. Neem aardappelen: die kosten nu 73 procent meer dan een jaar geleden.

Poetin worstelt met de situatie en zoekt volgens Smeets wanhopig naar een oplossing. “Hij is zoekende naar een oplossing”, zegt Smeets in BNR De Wereld.

Tijdens zijn jaarlijkse persconferentie wuifde Poetin de inflatieproblemen nonchalant weg. Volgens hem stijgen de lonen gewoon mee met de inflatie. “Een bijzondere uitspraak als je ervan uitgaat dat 25 procent van de Russen leeft van een staatspensioen”, merkt Smeets droogjes op. Vooral de inwoners van de buitengebieden worden hard geraakt: boodschappen worden onbetaalbaar. Boter is bijvoorbeeld 30 procent in prijs gestegen, en andere eerste levensbehoeften met een veelvoud daarvan.

Optimistische groeicijfers

Het IMF voorspelt een groei van 4 procent voor de Russische economie. Dat klinkt goed, maar Smeets plaatst vraagtekens bij deze cijfers. “De Russische regering levert daar zelf cijfers voor aan”, waarschuwt hij. Het IMF-cijfer staat bovendien haaks op de alarmerende berichtgeving over de Russische economie.

Wat wél zeker is, volgens Smeets, is dat de Russische economie “aan het overkoken is”. Het land heeft een tekort van twee miljoen arbeiders in de industriële sector en de inflatie is inmiddels twee keer zo hoog als de officiële doelstelling. De groei lijkt daardoor op een opgeblazen ballon: spectaculair, maar fragiel. “Die kan klappen”, zegt Smeets onheilspellend.

Ironisch genoeg waren experts vorig jaar nog overtuigd dat de Russische economie zou imploderen, maar dat gebeurde niet. “Die economie blijft maar groeien, en krimp is nog niet echt in zicht”, aldus de Ruslandexpert.

Kiezen tussen inflatie of tanks

Ondanks de economische chaos heeft de Russische centrale bank een opvallend autonome rol. Maar zelfs met hun inspanningen loopt de inflatie nog ver uit de hand. Poetin begrijpt de gevaren van hyperinflatie maar al te goed, zegt Smeets. “Hij heeft een inflatie van 2500 procent meegemaakt in 1992. Dat is bepalend geweest voor zijn economisch denken.”

Door de economische chaos staat Poetin voor een moeilijk dilemma: moet hij de centrale bank en haar renteverhogingen steunen of kiest hij voor het militair-industrieel complex? “Zij hebben geen enkel probleem met die hoge inflatie, want ze zijn vrijgesteld van de hoge rentes”, legt Smeets uit.

Spanning onder de oppervlakte

In een land waar democratische vrijheid ontbreekt, kunnen Russen hun economische onvrede niet uiten door een andere president te kiezen. Toch groeit de spanning in de samenleving door de hoge prijzen, en volgens Smeets kan die onrust uiteindelijk explosief worden. “Poetin weet dat maar al te goed, maar hij weet er nog geen beleid op te maken.” Hoe lang kan hij dit nog volhouden?

