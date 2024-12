Ruim de helft van de minderjarigen krijgt alcohol van ouders met kerst

Een glaasje wijn bij het kerstdiner, champagne met de jaarwisseling, ruim de helft van de ouders vindt het prima als hun kinderen van 16 of 17 jaar alcohol drinken met de feestdagen.

Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Om precies te zijn zegt 58 procent van de ouders dat hun kinderen af en toe best een slok mogen met kerst en 53 procent vindt een vol glas ook geen probleem.

Hoewel onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet zo is, geloven veel ouders nog steeds dat kinderen meer stiekem gaan drinken als ze het volledig verbieden. Anderen denken ook dat hun kinderen moeten wennen aan alcohol voordat ze 18 worden.

Een ouder vertelt: "Alle generaties van mij en ervoor dronken op die leeftijd... en ik heb niet het gevoel dat wij en onze ouders er qua brains op achteruit zijn gegaan."

Tja, artsen denken daar anders over. Zo waarschuwt kinderarts Lissy de Ridder bij RTL Nieuws voor de schadelijkheid van alcohol voor de hersenen van tieners. "Alcohol is een toxisch middel dat niet goed is voor je lijf, vooral niet voor je lever en brein. Kinderen voelen de effecten van alcohol niet meteen. Volwassenen worden aangeschoten en voelen dat er iets met ze gebeurt. Maar kinderen raken vaak niet aangeschoten en gaan dan ineens out."

Bron: RTL Nieuws