Mogelijk honderden burgerdoden door aanval Nigeriaans leger

door anp
zondag, 12 april 2026 om 16:10
MAIDUGURI (ANP/RTR) - Nigeriaanse straaljagers hebben zaterdagnacht een dorpsmarkt bestookt tijdens de achtervolging van islamitische militanten in het noordoosten van het land waarbij mogelijk zeker 200 burgers zijn omgekomen. Dat verklaarden een lokaal raadslid en omwonenden zondag tegen persbureau Reuters.
Het incident vond plaats in een dorp in de deelstaat Yobe, vlak bij de deelstaat Borno, het epicentrum van een langdurige opstand die al duizenden levens heeft geëist en miljoenen anderen op de vlucht heeft gedreven.
Raadslid Lawan Zanna Nur bevond zich op de spoedeisende hulpafdeling van het lokale ziekenhuis om te helpen bij de evacuatie van gewonden toen hij met Reuters sprak. Hij zei dat het dodental nog kan oplopen naarmate de reddingswerkzaamheden vorderen. "De cijfers zijn nog niet definitief, omdat we nog steeds mensen evacueren. Op dit moment hebben al meer dan 200 mensen het leven verloren door de luchtaanval op de markt," aldus het raadslid.
Mag je vliegticket duurder worden na boeken?

Zelfs Rusland neemt Trump niet meer serieus. "Teheran heeft Trump bij zijn ballen"

De vredesbesprekingen van Vance met de mullahs zijn mislukt

FT: onderhandelingen VS en Iran lopen vast op Straat van Hormuz

Astronauten na maanmissie: 'Aarde is reddingsboot in heelal'

Is Peter Magyar echt beter dan zijn ex-partijgenoot Orban?

