Primeur: verlamde man kan weer rechtstaan na stamcelbehandeling

Wetenschappers in Japan hebben een medische mijlpaal bereikt: voor het eerst is een verlamde patiënt weer in staat om zelfstandig te staan na een behandeling met stamcellen.

In een studie behandelden de Japanse artsen vier mannen met een zware dwarslaesie. Ze maakten hierbij gebruik van speciale stamcellen, bekend als iPS-cellen, die ze eerst 'herprogrammeerden' tot zenuwcelachtige cellen. Deze werden vervolgens rechtstreeks geïnjecteerd in het beschadigde deel van het ruggenmerg.

Het medische team koos ervoor om bij elke patiënt ongeveer twee miljoen cellen in te brengen. Het idee hierachter was dat deze cellen zich zouden ontwikkelen tot nieuwe zenuwcellen en hun ondersteunende cellen in het ruggenmerg. Om te voorkomen dat het lichaam de nieuwe cellen zou afstoten, kregen de patiënten een half jaar lang medicatie.

Goede resultaten bij twee patiënten

De resultaten van deze experimentele behandeling zijn bemoedigend. Hoewel twee van de vier patiënten slechts beperkte vooruitgang lieten zien, maakten de andere twee deelnemers indrukwekkende stappen voorwaarts.

Eén van hen kan inmiddels bepaalde spieren in armen en benen weer aansturen. Nog spectaculairder is het herstel van de vierde deelnemer: deze man, die eerst volledig verlamd was, kan nu niet alleen staan maar leert nu zelfs terug lopen.

Geen ernstige bijwerkingen

De ingrepen vonden plaats tussen eind 2021 en 2023. Een jaar na de behandeling waren er geen zorgwekkende bijwerkingen waargenomen bij de deelnemers, die allemaal volwassen mannen waren waarvan twee de 60 jaar waren gepasseerd.

Hoewel de eerste resultaten veelbelovend zijn, blijven de onderzoekers voorzichtig. Ze benadrukken dat er meer en grotere studies nodig zijn om definitief vast te stellen of de vooruitgang direct te danken is aan de stamceltherapie. Eerdere experimenten met andere soorten stamcellen bleken wel veilig, maar gaven wisselende resultaten.

Bron: Nature