Shell eindigt opnieuw tussen stijgers op lager Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Shell is woensdag opnieuw tussen de stijgers in de AEX-index op het Damrak geëindigd. Het olie- en gasconcern zette de opmars van dinsdag voort, toen het bedrijf had aangekondigd het dividend te willen verhogen. Ook wil Shell zijn positie op de markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) versterken. Het aandeel steeg woensdag 1,9 procent.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot 0,4 procent lager op 917,09 punten. De MidKap daalde een fractie tot 875,02 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,2 procent.

De FTSE 100 in Londen steeg 0,3 procent. Beleggers reageerden op nieuwe gegevens over de inflatie in het Verenigd Koninkrijk, die in februari onverwacht afzwakte naar 2,8 procent op jaarbasis. Een maand eerder was dat nog 3 procent. Later op de dag maakte de Britse minister van Financiën Rachel Reeves bekend dat de economie van het land dit jaar aanzienlijk minder hard zal groeien dan eerder voorspeld.