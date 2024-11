RIVM verwacht in 2050 overgewicht bij 64 procent Nederlanders

BILTHOVEN (ANP) - Het RIVM verwacht dat 64 procent van de Nederlanders in 2050 overgewicht heeft. In 2022 was dat nog 50 procent. Dat staat in het rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning van het RIVM, dat woensdag verschijnt.

In iedere leeftijdsgroep neemt het aantal mensen met overgewicht toe, maar het stijgt het sterkst in de groep van 18 tot en met 44 jaar.

Volgens het instituut begint overgewicht ook steeds vroeger. In 1990 had 17 procent van de 20- tot en met 29-jarigen nog overgewicht, dat was in 2020 32 procent. Deze ontwikkeling zet zich naar verwachting door, meldt het RIVM.

Het RIVM publiceert woensdag een uitgebreid vierjaarlijks rapport over de toekomst van de Nederlandse gezondheid, maar heeft maandagochtend al enkele resultaten vrijgegeven. Eerder meldde het instituut al op basis van het rapport dat het aantal chronisch zieken in 2050 bijna 12 miljoen is. Dementie en artrose komen dan tweemaal zo vaak voor als nu.