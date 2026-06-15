RIVM zag al vroeg dat corona-uitbraak veel groter was dan gedacht

DEN HAAG (ANP) - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zag al vroeg dat de uitbraak van het coronavirus in de Chinese provincie Wuhan een stuk groter was dan China beweerde. Modelleurs van het RIVM constateerden dat door gegevens van lokale Chinese gezondheidsdiensten en andere Aziatische landen te analyseren, zei hoofdmodelleur Infectieziekten Jacco Wallinga tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie over het virus.

Voor Wallinga werd duidelijk dat de uitbraak "veel groter was" toen ook gevallen in Japan en Thailand werden vastgesteld. "Dat kan toeval zijn, maar wij schatten in dat de uitbraak veel groter was dan volgens de officiële cijfers." Dit was in januari 2020.

Wallinga stelde dat lokale gezondheidsdiensten in China meer bruikbare informatie gaven dan de officiële cijfers van de landelijke overheid. Het RIVM had begin 2020 toevallig een stagiair die het Mandarijn machtig was en daardoor de informatie accuraat kon vertalen.