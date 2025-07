Roche onderzoekt of medicijn alzheimer-symptomen kan voorkomen

BAZEL (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Zwitserse geneesmiddelenfabrikant Roche gaat onderzoeken of een experimenteel medicijn de symptomen van de ziekte van Alzheimer kan vertragen of voorkomen, heeft het bedrijf zondagavond laat bekendgemaakt. Daarbij richt de onderneming zich op mensen die een hoog risico hebben op deze aandoening.

Dit nieuwste onderzoek is het derde grote onderzoek in een vergevorderde fase dat Roche heeft aangekondigd voor zijn middel trontinemab, dat gebruikmaakt van een experimentele technologie om medicijnen voorbij de beschermende bloed-hersenbarrière te brengen. Dat zijn beschermende bloedvaten die normaal voorkomen dat chemicaliën in de bloedbaan de hersenen binnendringen. Het middel is een nieuwere versie van een eerder medicijn van Roche dat er niet in slaagde de cognitieve achteruitgang te vertragen.