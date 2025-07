FT: Trump versoepelt techexport naar China om handelsgesprekken

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de controles op de export van technologie naar China versoepeld in de hoop op een gesprek met de Chinese president Xi Jinping. Dat schrijft de Financial Times op basis van anonieme regeringsbronnen. Ondertussen pleiten twintig veiligheidsexperts en oud-ambtenaren juist voor strengere beperkingen om China niet te helpen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

De Verenigde Staten en China praten maandag verder over een definitieve uitweg uit de handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld. Om die gesprekken te vergemakkelijken, heeft de Amerikaanse dienst voor exportcontroles de afgelopen maanden de opdracht gekregen om niet te streng te zijn voor uitvoer naar China. Hierbij speelt ook mee dat de VS toegang willen behouden tot zeldzame aardmetalen en magneten, schrijft de Financial Times.