Rode Kruis begint inzameling om ebolabestrijding uit te breiden

DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis zegt dringend meer middelen nodig te hebben voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en buurlanden. Daarom is de hulporganisatie een inzameling begonnen via gironummer 7244.

"Elke minuut telt, want het virus verspreidt razendsnel en is extreem dodelijk. Bovendien is voor deze variant nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling", legt het Rode Kruis uit. De organisatie vreest dat ongemerkt mogelijk al duizenden mensen zijn besmet, of in elk geval het risico op besmetting lopen.

Hoofd Internationale Hulp Derk Segaar: "We weten simpelweg nog niet hoeveel mensen al besmet zijn, maar het virus circuleert al enkele weken. De kans is groot dat dit het topje van de ijsberg is."

Ook nadat iemand aan ebola is overleden, blijft het virus besmettelijk. Daarom brengen rituelen als het wassen van het lichaam "levensgevaarlijke risico's met zich mee". Om mensen op een veilige en waardige manier te begraven, zijn beschermende materialen nodig. Het gaat bijvoorbeeld om plastic handschoenen, bodybags en chloor.