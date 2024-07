Schuldeisers verbaasd over uitspreken faillissement Co-Med

HAARLEM (ANP) - De mensen die geld eisen van Co-Med zijn verbaasd dat de commerciële huisartsenketen vrijdag failliet is verklaard. "Voor ons is dit een raadsel. Faillissementszittingen zijn altijd op dinsdag. Volgens mij is het nu vrijdag", zegt Fred Louwerens, eigenaar van Cash & Credit Collectors. Hij staat de schuldeisers bij en vroeg eerder namens hen om het faillissement van Co-Med.

Louwerens zegt dat hij momenteel ongeveer twintig schuldeisers vertegenwoordigt. Het gaat om mensen die tot voor komt bij Co-Med werkten. Bij elkaar eisen ze ongeveer 400.000 euro aan achterstallig salaris. Louwerens stapt met die claim naar de curatoren. "Ik ga ervan uit dat zij goed onderzoek doen, niet alleen naar Co-Med Zorg dat nu failliet is verklaard, maar ook naar de detacheringstak en misschien het moederbedrijf. Ook zullen zij kijken naar de aansprakelijkheid van het bestuur."

Louwerens zegt dat zijn aanvraag op 16 juli behandeld zou worden. "We hadden nog geprobeerd het vervroegd te krijgen, maar toen was er geen eerdere mogelijkheid."