Verkoopgolf duwt bitcoin naar laagste niveau in vier maanden

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De waarde van de bitcoin is gezakt naar het laagste niveau sinds februari. Vrijdagochtend was een bitcoin ongeveer 53.900 dollar waard, omgerekend zo'n 49.800 euro. Veel beleggers doen de munt in de verkoop, na berichten dat de tien jaar geleden failliet verklaarde cryptobeurs Mt. Gox gaat beginnen met het teruggeven van bitcoin aan schuldeisers.

Deze schuldeisers zullen de munten waarschijnlijk in de verkoop doen, omdat een bitcoin in 2014 slechts enkele honderden dollars waard was. Daarmee zou de waarde van de cryptomunt verder onder druk komen te staan.

Andere cryptomunten, zoals ether en XRP en litecoin, leverden ook flink aan waarde in. De koersbewegingen van cryptovaluta zijn vaak zeer grillig. In maart van dit jaar overtrof de bitcoin het oude recordniveau uit 2021, waarna de waarde doorsteeg tot bijna 74.000 dollar. In de periode daarna zakte de munt echter weer weg tot onder de 60.000 dollar.