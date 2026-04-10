Zo los je een verstopte gootsteen op zonder chemische troep

door Désirée du Roy
vrijdag, 10 april 2026 om 10:56
anp 460509657
Zodra het doucheputje of de gootsteen verstopt raken, grijpen we naar de chemische middelen die de viezigheden vernietigen, maar dat is niet zo goed voor de leidingen en het milieu. Er is een betere oplossing.
Het enige wat je nodig hebt is baking soda en azijn. Eerst giet je 1 tot 2 liter kokend water door de gootsteen, zodat het vuil vast wat kan losweken. Vervolgens meng je een kop soda met een kop water en gooi je dat door het putje. Tenslotte doe je er nog een kop azijn achteraan.
Beter meng je het azijn en de soda niet direct met elkaar, omdat ze op elkaar reageren. Het prutje gaat namelijk bruisen en je wilt liever dat dit in de leiding gebeurt.
Je laat de boel een half uur inwerken en gooit er daarna opnieuw een paar liter kokend water doorheen. Als het goed is, stroomt alles dan weer lekker door. Zo niet, dan kun je altijd nog de fles HG erbij pakken.
Bron(nen): Metro
4e7658f7d85d57c1c1ed82b3a40d3b56,8ceaa03a

