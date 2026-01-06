Deze veelgebruikte schoonmaakmiddelen mag je nooit mengen: zo gevaarlijk is dat volgens experts

“Als ik ze combineer, wordt het extra schoon.” Maar chemici en arbodeskundigen waarschuwen dat juist die combinatie Veel mensen grijpen in huis naar een hele batterij schoonmaakmiddelen en denken:Maar chemici en arbodeskundigen waarschuwen dat juist die combinatie levensgevaarlijk kan zijn. Giftige gassen, brandwonden of zelfs explosiegevaar: één verkeerd mengsel is genoeg om een poetsbeurt in een spoedbezoek aan de SEH te veranderen.​

Waarom mengen zo riskant is

Artsen zien na ongelukjes met schoonmaken regelmatig klachten als benauwdheid, hoesten, duizeligheid en brandende ogen, soms zelfs bewustzijnsverlies als in een kleine, slecht geventileerde ruimte is gespoten of geschrobd.​

De gevaarlijkste combinaties