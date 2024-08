Spoedberaad bij WHO over verspreiding apenpokken

GENÈVE (ANP/RTR) - De Wereldgezondheidsorganisatie heeft spoedberaad aangekondigd over de verspreiding van mpox, dat ook bekendstaat als apenpokken. WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus zegt dat onafhankelijke experts gaan bespreken of de huidige uitbraak bestempeld moet worden als een internationale noodsituatie.

Tedros maakt zich zorgen over de verspreiding van mpox buiten de Democratische Republiek Congo. Virusvariant clade 1B zou onder meer zijn vastgesteld in Rwanda, Kenia en Oeganda. De WHO-topman vreest dat het virus internationaal verder om zich heen kan grijpen, ook buiten Afrika. In Congo zijn sinds begin 2023 al meer dan 27.000 besmettingen gemeld en 1100 overwegend minderjarige patiënten overleden.

Patiënten met mpox kunnen huiduitslag krijgen en last hebben van klachten als spierpijn en koorts. Kinderen en patiënten met een verzwakt immuunsysteem lopen een bovengemiddeld risico op complicaties.

Na een uitbraak in 2022 liepen duizenden mensen buiten Afrika het virus op, waaronder zo'n 1300 in Nederland.