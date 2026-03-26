Studie: kwaliteit van kraamzorg staat onder druk

DEN HAAG (ANP) - De kwaliteit van de kraamzorg staat onder druk. Door stijgende personeelstekorten krijgen zwangeren en kraamvrouwen steeds minder uren dan ze nodig hebben. Dat brengt risico's met zich mee, vooral voor vrouwen in een kwetsbare situatie. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op basis van onderzoek door het RIVM, Zorginstituut Nederland en toezicht van de inspectie zelf.

De kwaliteit van de geboden zorg is over het algemeen goed, stellen de onderzoekers. Wel is de afgelopen jaren het aantal uren kraamzorg gedaald dat een gezin gemiddeld krijgt. Tegelijk lijkt de behoefte aan kraamzorg toe te nemen, onder meer door kortere ziekenhuisopnames na de bevalling. Vooral gezinnen in een kwetsbare situatie krijgen structureel minder kraamzorg.

Het aanbevolen minimumaantal uren voor kraamzorg is 24. Van de groep in een kwetsbare situatie (bijvoorbeeld door schulden, laag inkomen, herkomst) kreeg 21 procent minder dan dat minimum; bij niet-kwetsbaren is dat 8 procent.