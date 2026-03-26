ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen stuurt bij Grote Prijs Japan Engelse journalist weg

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 9:58
SUZUKA (ANP/AFP) - Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is donderdag betrokken geraakt bij een incident voorafgaand aan de Grote Prijs van Japan, toen hij weigerde zijn persconferentie te beginnen totdat een Engelse journalist de zaal had verlaten.
De Red Bull-coureur ging zitten om met verslaggevers te praten in de 'hospitality suite' van het team in Suzuka, maar zei toen: "Ik praat niet voordat hij weg is", en gebaarde naar een journalist van The Guardian.
De journalist vroeg Verstappen of zijn eis te maken had met een vraag die hij de coureur vorig seizoen had gesteld over een straf voor de coureur, waarop die "ja" antwoordde en hem sommeerde weg te gaan. De verslaggever vertrok en Verstappen vervolgde de persconferentie.
De verslaggever stelde Verstappen de vraag nadat de Nederlander in december tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi zijn vijfde wereldtitel op twee kampioenschapspunten na aan Lando Norris had verloren.
POPULAIR NIEUWS

