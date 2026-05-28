Frankrijk verlaagt maximumsnelheid wegens hittegolf en ozon

In delen van Frankrijk zijn de maximumsnelheden tijdelijk verlaagd vanwege een hittegolf die heeft geleid tot waarschuwingen voor verhoogde ozonvervuiling. De maatregelen gelden onder meer in en rond Parijs en in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. Lokale autoriteiten reageren daarmee op luchtkwaliteitswaarschuwingen en de verwachting dat de hoge temperaturen nog enkele dagen aanhouden.

De snelheidslimieten op bepaalde snelwegen en ringwegen zijn met enkele tientallen kilometers per uur teruggebracht om de uitstoot van verkeer te verminderen. Bestuurders worden via verkeersborden en elektronische panelen geïnformeerd over de aangepaste maxima. De maatregelen gaan gepaard met extra controles door de politie.

Gezondheidsdiensten waarschuwen dat hoge ozonconcentraties vooral risicovol zijn voor kinderen, ouderen en mensen met hart- of longaandoeningen. Burgers krijgen het advies zware lichamelijke inspanning op de heetste momenten van de dag te vermijden en ramen gesloten te houden wanneer de ozonwaarden pieken.

De tijdelijke snelheidsverlagingen blijven van kracht zolang de waarschuwingen voor ozonvervuiling en de hittegolf gelden. Reizigers in de getroffen regio’s wordt aangeraden de verkeersinformatie te volgen en rekening te houden met langere reistijden.