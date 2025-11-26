ECONOMIE
Skistokken vol sterke drank: Corlinde (26) en Tom (28) scoren met hun hitproduct (maar niet iedereen is enthousiast)

Samenleving
door Désirée du Roy
woensdag, 26 november 2025 om 11:21
ANP-356396595
Skiën maakt dorstig, maar wat als de dichtstbijzijnde kroeg kilometers verderop ligt? Het jonge ondernemersduo Tom Vroomen (28) en Corlinde Hubregtse (26) bedacht er iets op: skistokken met een ingebouwd drankreservoir. Hun bedrijf Slokki, gevestigd in Helmond, gaat als een trein.
In elke stok past 200 milliliter drank. “Ideaal om bijvoorbeeld Sambuca, Baileys of Amaretto in te doen. Water zou ik niet doen, want dat bevriest. En bier uit een stok is niet zo lekker. Je kunt beter wat sterkers pakken”, zegt Tom tegen De Ondernemer.
Het idee ontstond dankzij Toms vader, die 35 jaar geleden zelf al eens zo’n stok fabriceerde en daarmee jarenlang de pistes afging. Overal trok hij bekijks. Dat inspireerde Corlinde: “Van jong tot oud zelfs. Iedereen vond het grappig en veel mensen vroegen zich af wat wij aan het doen waren. Toen dacht ik: waarom gaan wij ze niet zelf maken?”
Hufterproof
Aan de keukentafel ontstond het eerste ontwerp. Daarna volgden leveranciers, testen en een forse investering in een mal voor het handvat, waarin het grootste deel van het reservoir zit. Tom: “We hebben de huftertjes uit onze vriendengroep gevraagd om de skistokken te testen. Ze buigen echt niet snel.”
Stokki blijkt een schot in de roos. In het eerste jaar verkochten ze zo’n duizend sets à 59,95 euro en sindsdien verdubbelt de verkoop jaarlijks. Via TikTok en Instagram stromen aanvragen binnen uit heel Europa. Corlinde droomt groot: “Nederland staat nu goed, de komende tijd gaan we meer werk maken van Europa.”
Toch waarschuwt de Nederlandse Ski Vereniging dat alcohol en skiën op de piste geen gelukkige combinatie is. “Doe dat drankje dan na afloop ergens anders en niet op de berg, dat is niet verstandig.”
Bron: De Ondernemer

