Veel minder baby's met RS-virus op ic dankzij inenting

BILTHOVEN (ANP) - Deze herfst en winter zijn er veel minder baby's op de intensive care opgenomen met een besmetting met het RS-virus, ziet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van eind september tot begin februari kwamen 43 baby's met RS op de ic terecht, terwijl dat er een jaar geleden in dezelfde periode 178 waren. Dat is een daling van 75 procent, die volgens het RIVM grotendeels is toe te schrijven aan de invoering van de RS-prik.

Sinds afgelopen najaar kunnen baby's een inenting krijgen tegen het virus, die daartegen ongeveer een halfjaar bescherming biedt. De afgelopen maanden heeft ongeveer driekwart van de baby's de prik gehad, zegt het RIVM. Het precieze effect van de inenting wordt de komende tijd verder onderzocht.

Vorig jaar kwam de geplande zorg voor kinderen op de ic onder druk te staan, omdat daar veel jonge kinderen met het RS-virus waren opgenomen. Het virus kan ernstige luchtweginfecties veroorzaken en is vooral voor jonge baby's gevaarlijk.