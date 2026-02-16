ECONOMIE
Nathalie van Berkel (D66), beoogd staatssecretaris van Financiën, knoeide jarenlang met haar CV

Politiek
door Redactie
maandag, 16 februari 2026 om 5:33
ANP-545207327
Nathalie van Berkel (D66), beoogd staatssecretaris van Financiën, heeft jarenlang aan de buitenwereld een verkeerde voorstelling van zaken gegeven over haar studie. Op haar cv stond dat ze een master bestuurskunde volgde aan de Universiteit Leiden. In werkelijkheid volgde ze deze studie op hbo-niveau, meldt de Volkskrant.
Van Berkel haalde bovendien alleen de propedeuse op het hbo. Ze deed mee aan een toelatingstraject voor de universitaire master, maar maakte dat niet af. Na herhaaldelijke vragen van de Volkskrant afgelopen week over het waarheidsgehalte van haar opleidingen heeft Van Berkel vrijdag haar openbare cv op LinkedIn aangepast.
Van Berkel haalde bovendien alleen de propedeuse op het hbo. Ze deed mee aan een toelatingstraject voor de universitaire master, maar maakte dat niet af. Na herhaaldelijke vragen van de Volkskrant afgelopen week over het waarheidsgehalte van haar opleidingen heeft Van Berkel vrijdag haar openbare cv op LinkedIn aangepast.
