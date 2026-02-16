Nathalie van Berkel (D66), beoogd staatssecretaris van Financiën, knoeide jarenlang met haar CV

Nathalie van Berkel (D66), beoogd staatssecretaris van Financiën, heeft jarenlang aan de buitenwereld een verkeerde voorstelling van zaken gegeven over haar studie. Op haar cv stond dat ze een master bestuurskunde volgde aan de Universiteit Leiden. In werkelijkheid volgde ze deze studie op hbo-niveau, meldt de Volkskrant.

Nathalie van Berkel (D66), beoogd staatssecretaris van Financiën, heeft jarenlang aan de buitenwereld een verkeerde voorstelling van zaken gegeven over haar studie. Op haar cv stond dat ze een master bestuurskunde volgde aan de Universiteit Leiden. In werkelijkheid volgde ze deze studie op hbo-niveau, meldt de Volkskrant.

Van Berkel haalde bovendien alleen de propedeuse op het hbo. Ze deed mee aan een toelatingstraject voor de universitaire master, maar maakte dat niet af. Na herhaaldelijke vragen van de Volkskrant afgelopen week over het waarheidsgehalte van haar opleidingen heeft Van Berkel vrijdag haar openbare cv op LinkedIn aangepast.

Tot donderdagavond stond daar dat zij Public Management (een master Bestuurskunde) aan de Universiteit Leiden studeerde. Inmiddels is dat veranderd in een Pre-master Public Administration: dat is een toelatingstraject voor mensen die graag een master willen studeren, maar niet over de juiste papieren beschikken. Van Berkel maakte dat traject niet af.

Van Berkel haalde bovendien alleen de propedeuse op het hbo. Ze deed mee aan een toelatingstraject voor de universitaire master, maar maakte dat niet af. Na herhaaldelijke vragen van de Volkskrant afgelopen week over het waarheidsgehalte van haar opleidingen heeft Van Berkel vrijdag haar openbare cv op LinkedIn aangepast.

Tot donderdagavond stond daar dat zij Public Management (een master Bestuurskunde) aan de Universiteit Leiden studeerde. Inmiddels is dat veranderd in een Pre-master Public Administration: dat is een toelatingstraject voor mensen die graag een master willen studeren, maar niet over de juiste papieren beschikken. Van Berkel maakte dat traject niet af.