Veel patiënten naar Erasmus MC door alcohol, weinig door vuurwerk

ROTTERDAM (ANP) - De nieuwjaarsnacht in het Erasmus MC in Rotterdam was "enorm druk". Dat kwam volgens het academische ziekenhuis vooral door mensen die te veel alcohol hadden gebruikt, die in beschonken toestand hard waren gevallen of die in een door drank aangewakkerde ruzie waren beland.

Drie patiënten bij het ziekenhuis waren door vuurwerk gewond geraakt. Dat aantal was volgens het ziekenhuis juist "opvallend laag". Een van hen was tussen de 12 en 16 jaar, de andere twee waren ouder. Ze hadden letsel aan handen en ogen.