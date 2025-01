Toch duizenden het water in voor nieuwjaarsduik

DEN HAAG (ANP) - Duizenden mensen hebben woensdag een traditionele nieuwjaarsduik genomen, hoewel die op verschillende plaatsen was afgelast door de sterke wind en harde stroming. Op veertig plaatsen kon de plons in het (zee)water niet doorgaan, maar op 130 andere locaties ging die wel door.

Vooral langs de Noordzeekust gingen de duiken niet door. Ook de grootste in Scheveningen werd afgelast. "Het is vandaag echt te onstuimig aan de Scheveningse kust om de nieuwjaarsduik te doen. Windkracht 7 met windstoten kracht 9 tot 10, een sterke stroming en golven van bijna 4 meter hoog", schetst voorzitter Alex Schuttert van de Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland.

De 2500 liter erwtensoep die de organisatie had klaarstaan om de deelnemers in Scheveningen weer op te warmen na de duik, is gedoneerd aan het Leger des Heils. Die deelt de soep de komende weken uit aan dak- en thuislozen in de Haagse regio. Ook de Voedselbank krijgt van de overgebleven soep.